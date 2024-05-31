İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

İsmail Kartal gitti mi? Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı lacivertlilerin gelişmeyle ilgili açıklamasında Kartal'a teşekkür edilirken Kartal'ın göreve başlarken kullandığı "Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin" sözleri hatırlatıldı. Peki, İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Detaylar!

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını resmen ayırdı. Kulüp açıklamasında Kartal'a teşekkür edilerek "Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!" ifadelerine yer verildi.

"BU CAMİA HAKKIMIZI YİYENLERİ UNUTMAYACAK"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle mücadelenin bitmeyeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.

Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, Değerlerine, Aidiyetine, Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: "FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…"