Arda Güler Şampiyonlar Ligi final maçında oynayacak mı (Dortmund - Real Madrid)?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek Real Madrid'de kritik mücadelenin maç kadrosu açıklanırken Arda Güler'in durumu da resmen belli oldu. Arda Güler Şampiyonlar Ligi final maçında oynayacak mı?

ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in Dortmund maçı kadrosu resmen açıklanırken son haftalardaki formuyla dikkat çeken milli yıldızımız Arda Güler de kendine kadroda yer buldu. Şampiyonlar

Ligi'nin finalinde forma şansı bekleyecek milli yıldızımızın da yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci : Courtois, Lunin, Kepa, Fran

Defans : Carvajal, Eder Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Ferland Mendy

Orta saha: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Dani Ceballos, Arda Güler, Mario Martin

Forvet: Viniciur Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz