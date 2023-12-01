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Aydın'da 3 Şüpheli Zeytin Hırsızlığı Yaparken Yakalandı

1 Aralık 2023 10:07 Son Güncelleme: 10:09 Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir zeytin bahçesinden çalınan 120 kilogram zeytin ile birlikte 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Aynı gün içerisinde başka bir zeytin bahçesinden çalınan 190 kilogram zeytinin ise zeytin alım-satımı yapan bir şahsa satıldığı belirlendi. Soruşturma devam ediyor.