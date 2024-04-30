Formula 1 Türkiye'ye geri mi dönüyor? Formula 1 Türkiye'ye ne zaman gelecek? #127937

Formula 1 Türkiye'ye geri mi dönüyor? Formula 1 Türkiye'ye ne zaman gelecek? F1 Türkiye'de neden yok? sorularına ilişkin açıklama Bakan Ersoy'dan geldi. Formula 1, dünyanın en popüler motor sporu olarak bilinir ve Türkiye'de son olarak 2021 yılında düzenlenmiştir. Formula 1 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy, "İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak." dedi.