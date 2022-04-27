AYBÜ'de çeşitli kulüplere üye öğrenciler iftarda bir araya geldi
AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Genel Sekreteri Bünyamin Öztürk, üniversitede çeşitli kulüplerde faaliyet gösteren öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Genel Sekreteri Bünyamin Öztürk, üniversitede çeşitli kulüplerde faaliyet gösteren öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi.
AYBÜ 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesinde düzenlenen iftar programına üniversitedeki Ahde Vefa, Tiyatro, Mavera, Psikoloji ve Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, AUZEF Ankara il koordinatörlüğü görevini üstlenen öğretim görevlileri ve DİLMER'de eğitim gören 108 ülkeden öğrenciler katıldı.
AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel