Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güney kıyısındaki Bluff limanının yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.

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AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pasifik Okyanusu, Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel, Haberler

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