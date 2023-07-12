Atmacanın elektrik tellerine takılmasıyla çıkan yangın tarım arazisini kül etti

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde, atmacanın elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, 60 dönüm tarım arazisini kül etti. İlçe Tarım Müdürü, yangının hasat döneminde meydana gelmesinin üzücü olduğunu belirtti.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde 60 dönüm tarım arazisini kül eden yangının, elektrik tellerine takılan atmacanın yanarak yere düşmesi sonucu çıktığı belirlendi. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert, "Tam da hasat döneminde meydana gelen bu zarar, hepimizi üzdü" dedi.

Çukurhisar Mahallesi'nde önceki gün buğday, arpa ve yulaf ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede 8 farklı kişiye ait alana yayıldı. Çiftçiler ile jandarmanın da destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 60 dönümlük alanı kül eden yangının, atmacanın konduğu elektrik direğinde akımına kapılması sonucu yanıp, yere düşmesi ile çıktığı belirlendi.

"Yırtıcı kuşun yapmış olduğu bir olay. 60 dönüm hububat arazimiz yandı. Allah'a şükür, bu kadarıyla kurtulmuş olduk. Çiftçi arkadaşlarımız sağ olsun, çok yardımcı oldular. Tarım İlçe Müdürlüğü geldi, denetim yaptı. Artık ne gerekiyorsa, devlet bize yardım edecektir."