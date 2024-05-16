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Atina'da Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi

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Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yılı vesilesiyle Atina'da, Avrupalı siyasetçiler ve aktivistlerin katılımıyla Filistin halkına destek amaçlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı ve ABD ve AB'nin İsrail yanlısı politikaları eleştirildi.

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yılı vesilesiyle Atina'da, Avrupalı siyasetçiler ve aktivistlerin katılımıyla Filistin halkına destek amaçlı etkinlik düzenlendi.

Mera25 Partisinin çağrısı ile düzenlenen etkinliğe Mera25 Partisi Lideri ve Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Clare Daly ile İtalya, İrlanda ve Almanya'dan gelen siyasetçilerle aktivistler katıldı.

Etkinlikte söz alan konuşmacılar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail yanlısı politikalarını eleştirdi.

Konuşmacılar, Filistin halkının Nekbe'den beri yaşadıkları acıları ve zorlukları vurguladı.

Varufakis ise İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığını söyleyenlere katılmadığını belirterek, Filistin halkının onlarca yıldır İsrail'in zulmü ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Filistin yanlısı konuşmaları nedeniyle Almanya'nın kendisi için siyasi faaliyetlere katılım ve ülkeye giriş yasağı getirmesini de değerlendiren Varufakis, "Eğer bir Avrupa vatandaşı olan, uluslararası tanınan bir kişi olan beni, siyasi haklarımdan mahrum bırakıyorlarsa, (Filistin'i savunan) Filistinli, Yahudi, Alman, İtalyan yoldaşlarımıza neler yaptıklarını bir düşünün." diye konuştu.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Atina Politika Güncel Haberler

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