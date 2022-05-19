Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü kutlanıyor - Haberler

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Valilik binası önünde yapılması planlanan kutlama programı, olumsuz hava şartları nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na alındı. Buradaki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından keman virtüözü Canan Anderson, konser verdi.

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dağlı, "Gençler, binlerce şehit verilerek özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Biliyoruz ki siz gençler, güçlü Türkiye'nin geleceğini inşa edeceksiniz." dedi.

Daha sonra çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından Selanik'ten, Çanakkale'den ve Anıtkabir'den getirilen topraklar ile Türk bayrağı, Vali Dağlı'ya teslim edildi.

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.