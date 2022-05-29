Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki tören sürerken dışarıda gerginlik - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni devam ediyor. İçeride tören sürerken dışarıda ise gerginlik yaşandı. Havalimanı çevresindeki seyyar satıcıların tezgahlarının toplayan İBB'ye bağlı zabıta ekipleri tepki gördü.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ALAN DOLDU

İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni saat 15.30 sıralarında SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde " İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu. Etkinlik için Türkiye'nin dört bir yanından gelenler öğle saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere eşlik etti. Etkinlikte Esat Kabaklı da konser verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İLK FİDANI DİKTİ

HAVALİMANI ÇEVRESİNDE GERGİNLİK

"BÜYÜKŞEHİR ZABITASI KASTEN YAPIYOR BUNU"

Demirören Haber Ajansı / Güncel