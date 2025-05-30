Asırlık Okullar Vakfı'nın olağanüstü genel kurulu ve lansman töreni düzenlendi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Asırlık Okullar Vakfı'nın olağanüstü genel kurulu ve lansman törenine katıldı. Programda konuşan Karahan, "7 okulumuz, aynı zamanda 100 yılı aşan geçmişleriyle kültürel sermaye açısından benzersiz, altyapı bakımından örnektir. Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu yukarı taşıyacaktır. Bu vesileyle, Asırlık Okullar Vakfı çatısı altında bu kıymetli mirası yaşatmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi, Vefa Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi mezunlarının kurmuş olduğu Asırlık Okullar Vakfı, Olağanüstü Genel Kurul ve Lansman Töreni İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleşti. 'Asırlık gelenek, aydınlık gelecek' sloganıyla düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Vali Yardımcısı Asım Alkan, vakfın başkanı Hanefi Alper Alkaç ve davetliler katıldı. Ayrıca, okulların eski mezunları ile yeni öğrencileri, bu lansmanda bir araya geldi. Lansman töreni müzik dinletisi ile başlarken, vakfın tanıtım filmi yayınlandı.

'SADECE NİTELİK DEĞİL, NİCELİK DE ÖNEMLİ'

Törende konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, eğitimin hem bireyler, hem de ülkeler için yatırım niteliğinde olduğunu belirtti. Karahan, "Makro düzeyde yapılan çalışmalarda eğitime yapılan yatırımın toplam faktör verimliliğini, yenilikçiliği ve potansiyel büyüme hızını yükselttiğini gösteriyor. Bu çalışmalar, ülkedeki eğitim düzeyinin nüfusun ortalama eğitim süresi büyüme üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu gösteriyor. Nitelikli insan kalitesinin artması bir taraftan kurumları güçlendirirken, bir taraftan da daha üst düzey teknolojinin kullanılmasına uygun bir ortam sağlıyor. Ancak burada sadece nitelik değil, nicelik de önemli" dedi.

'BU 7 OKULUMUZ 100 YILI AŞAN GEÇMİŞLERİYLE KÜLTÜREL SERMAYE AÇISINDAN BENZERSİZ'

Vakfın üyelerine teşekkürlerini sunan Başkan Karahan, "Bu 7 okulumuz aynı zamanda 100 yılı aşan geçmişleriyle kültürel sermaye açısından benzersiz, altyapı bakımından da örnektir. Mezun ağıyla uluslararası ölçekte güçlü ve dolayısıyla sizlere ihtiyacınız olan bu becerileri de kazandırma noktasında bir adım değil birkaç adım öne çıkıyor. Sizlerin liderliğinde atılacak her yenilikçi adım, makro ekonomik istikrarın en sağlam teminatı olan insan sermayesini güçlendirecek. Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu yukarı taşıyacaktır. Bu vesileyle, Asırlık Okullar Vakfı çatısı altında bu kıymetli mirası yaşatmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'İYİ OKULLAR, GİRİLMESİ ZOR OKULLARDIR'

Vakfın kurucu unsuru olan 7 okula desteklerini sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan, "Okul dediğiniz yer girilmesi kolay, çıkılması zor olan yer olmalı. Fakat biz de çoğu zaman bunun tersi söz konusudur. İyi okullar girilmesi zor okullardır ama bir kere girdiğiniz zaman da çıkarsınız. Bizim açımızdan bu binaların önemi şu; şu kapıdan girdiğinizde, bu kapıdan geçtiğimiz 120 yıl boyunca kimler girdiği düşünmeniz bile aslında bu binanın bir ruhu olduğunu size anlatıyor. Bir ülkede ne kadar çok gerçekten şu binalarda okullar eğer yaşıyorsa ve devam ediyorsa, o ülkeler o kadar medeni ülkelerdir. Bizim de bunu sürdürmemiz lazım. Bu girişim için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar destek vereceğiz. Elimizden geldiği kadar hep beraber destek vermek zorundayız. Çünkü hem buradan yeni mezun olacak olanları hem buraya yeni gelecek olanlara bütün talebelere borcumuz bu. Onlar da bunları devam ettirecekler" diye konuştu.

'ÜRETMEKTEN BAŞKA GAYRETİMİZ, AMACIMIZ YOK'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Biz de hep eğitimciler olarak güzel işler yapmak, hakikate işaret etmek, merhametten ve hürmetten yana bir iş üretmekten başka gayretimiz, amacımız yok. Öğretmenlerin sınıflarda matematiğin, tarihin, coğrafyanın dışında gençlerimize, öğrencilerimize verdikleri değerler aldılar ve bu medeniyetin kodlarından gelen ruh aslında. Bu mezunlarımızı, gençlerimiz için mevcut okuyan öğrencilerimiz için bir şey yapma sorumluluğunun gayretinin içinde olmasının tezahürü olarak, Asırlık Okullar Vakfı'nın kurulması aslında eğitimimizin ne kadar güçlü kodlarının olduğu, öğrencilerimizin 'diğerkamlık' duygusuyla, sadece kendisi için değil tüm toplumu için, devleti için, milleti için, insanlık adına bir şeyler üretme adına; bir derdin, bir kaygının, bir davanın neticesi olarak Asırlık Okullar Vakfı 25 Ocak günü Resmi Gazete'de yayınlanarak aramıza katıldı. İyi ki katıldı, hoş geldi" şeklinde konuştu.

'CİDDİ BİR EĞİTİM GELENEĞİNE SAHİBİZ'

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Artık üreten nesiller gelecek. Ancak bunun yanında iyi mühendis ama iyi insan. İyi doktor ama iyi insan. İyi öğretmen ama iyi insan. Hangi meslek erbabından olursa olsun, önceliği iyi insan olmak olan nesillerin bize müjdecisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye olarak biz ciddi bir eğitim geleneğine sahibiz ve bu alanlardaki eğitimlerimiz hala daha güçlüdür ve güçlenmeye devam etmektedir. Dolayısıyla eğitimin bu modernleşme hikayesiyle beraber, aynı zamanda bir gelenek işi olduğunu bu geleneğin sürmesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve bunu sürdürüp sürdürebilmenin elbette ki binaların ruhuyla da alakalı olduğunu ama asıl oradaki gelenekle çok daha ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu geleneklerin kopmaması için sadece kamunun çabasının yeterli olmayacağını sivil girişimlerin çok önemli olduğunu belirterek Asırlık Okullar Vakfı'nın bu anlamda çok önemli bir görevi göreceğini de şimdiden söylemek mümkün" dedi.

'BU ÖNCÜ DAVAYA DESTEK OLMAKLA MÜKELLEFİZ'

Vakfın işleyişi, amacı ve hedeflerinden bahseden başkan Hanefi Alper Alkaç, "Bu güzide kurumlarımızdan mezun olanlar olarak bizler, kurumlarımız arasında iletişimin güçlendirilmesi, okullarımızdan mezun olan büyüklerimiz ve yeni mezun olacak gençlerimiz arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, canlı bir okul kültürü ve ikliminin oluşabilmesi için Asırlık Okullar Vakfımızın çok önemli bir görev üstleneceğinin bilincindeyiz. Hayata geçirdiğimiz Asırlık Okullar Vakfımız mezunlar arasındaki işini güçlendirerek, okullar arayışında eğitilen, kültürel, eğitim haklarımızı sağlayacak. Okullarımızda eğitimini sürdüren gençlerimizi değişen ve dönüşen dünya üzerinde ortak bilinç kazandırmayı öngörüyoruz ve hedefliyoruz. Bizler Asırlık Okullar mezunları olarak, maarif davasının birer neferi olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ortak bir amaç doğrultusunda birlikte hareket edip, bu öncü davaya destek olmakla mükellefiz" dedi.

Öte yandan, Asırlık Okullar Vakfı tarafından; eğitim kurumlarında öğrenimini sürdüren öğrencilere barınma desteği, eğitim ve öğretim bursları, mentorluk hizmetleri, yurt içi ve yurt dışında eğitim araştırma desteği ile her türlü nakdi yardımın sağlanacağı belirtildi.