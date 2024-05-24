Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda, karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede gece boyu süren çalışmalar devam ediyor.
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Karayolları ekipleri, Esenkaya mevkisinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin sürüklenmesi sonucu kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda çalışma yürüttü.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede gece boyu çalışan ekipler, yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı.
Söz konusu güzergahta ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.