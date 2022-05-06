Arnavutluk'ta YTB'nin desteklediği Balkan Gençlik Okulu başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Balkan Gençlik Okulu 2022'nin açılış programı düzenlendi.

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından düzenlenen açılış programı kapsamında, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, "İki Dost Ülke Arasında Siyasi ve Ekonomik İlişkilerin Analizi" konulu seminer verdi.

Konuşmasında, Arnavutluk ve Türkiye arasında farklı alanlardaki ilişki ve iki millet arasındaki dostluğa değinen Yörük, iki ülke arasında çok iyi, derin ve verimli ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Balkanlar veya Arnavutluk'ta gizli bir amacının olmadığını dile getiren Yörük, Türkiye'nin komşularının istikrara, sosyal ve ekonomik refaha sahip olmalarını istediğini vurguladı.

İki ülke arasında eğitim, savunma, ekonomi ve siyaset gibi birçok farklı alanda mevcut olan verimli iş birliğine işaret eden Yörük, "Türkiye de aslında Arnavutluk gibi hem bir tarihsel anlamda, coğrafi anlamda ve kültürel anlamda hem bir Balkan ülkesi hem de bir Avrupa ülkesi." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerde kazanılan ivmeyle ilgili Yörük, "Bu sıçramanın baş mimarları her iki ülkenin siyasi liderleri. Yani Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, burada da Başbakan Sayın Rama'nın aralarında tesis etmiş oldukları bu yakın liderlik diplomasisi sayesinde bu son bilhassa beş yıllık dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir yükselme, önemli bir hızlı açılım sürecini de yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

2021-2022 döneminde iki ülke ilişkilerinde kilometre taşı olarak kabul edilen karşılıklı iki önemli üst düzey ziyaretin gerçekleştiğini anımsatan Yörük, "2021 Ocak ayında Başbakan Sayın Rama'nın Ankara'ya yapmış olduğu ziyaret, onun akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ocak ayında buraya yapmış olduğu ziyaretlerin arasındaki dönemde ilişkilerimizde hem siyasi hem ekonomik ve ticari çok önemli anlaşmaların, gelişmelerin ve projelerin altına imzalar atıldı." şeklinde konuştu.

1923'te iki ülke arasında imzalanan daimi dostluk antlaşmasını hatırlatan Yörük, gelecek yıl, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın 100. yılının kutlanacağını ifade etti.

Türkiye ve Arnavutluk arasında ekonomi alanında da çok iyi ilişkilerin mevcut olduğu vurgusunu yapan Yörük, Arnavutluk'ta 600 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini söyledi.

TÜMED Başkanı Egert Haciu ise başında bulunduğu derneğin, kuruluşundan itibaren Türkiye'de mezun olan Arnavut öğrencileri bir araya getirmek ve Türkiye ile yakın ilişkileri güçlendirmek adına çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Balkan Gençlik Okulunda 6 haftalık bir program kapsamında faaliyetler düzenleneceğini anlatan Haciu, kültür, eğitim ve siyaset gibi alanlarda farklı konulara değinmeyi amaçladıklarını belirtti.