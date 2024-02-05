Arnavutköy'de Yola Hafriyat Döken Kamyon Sürücüsüne Cezai İşlem
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Arnavutköy'de yola hafriyat döken kamyonun sürücüsünü yakaladı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na göre 1506 lira ceza kesildi.
Arnavutköy'de, yola hafriyat dökerek ilerleyen kamyonun sürücüsüne 1506 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir kamyonun yola hafriyat dökerek seyrettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, isminin A.G.Z. olduğunu belirlediği sürücüyü yakaladı.
A.G.Z'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yükü kara yoluna dökülecek şekilde yüklemek"ten 1506 lira idari para cezası uygulandı.