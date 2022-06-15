Ardahan'da 5 bin 340 kök Hint keneviri imha edildi - Haberler

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Ardahan'da 5 bin 340 kök Hint keneviri imha edildi

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da 5 bin 340 kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da arazide kendiliğinden yetiştiği belirtilen 5 bin 340 kök Hint keneviri, jandarma ekiplerince imha edildi.

Ardahan'da arazide kendiliğinden yetiştiği belirtilen 5 bin 340 kök Hint keneviri, jandarma ekiplerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Vera'nın da desteğiyle Posof ilçesine bağlı Asmakonak köyünde yaptığı araştırmada, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti.

Jandarma ekiplerince araziden sökülen 5 bin 340 kök Hint keneviri, bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra jandarma ekiplerince toplandıkları noktalarda yakılarak imha edildi.

AA / Günay Nuh - Güncel

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