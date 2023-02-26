ARDAHAN'A GETİRİLEN DEPREMZEDE AİLELER, ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAKLA GEZDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu bölgeden AFAD koordinasyonu ile Ardahan'a getirilen aileler, KYK yurtları ile evlere yerleştirildi. Depremzedeler, götürüldükleri buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla gezdi.

Depremzedeleri geçen hafta kayak merkezine götüren Gençlik Spor Müdürlüğü yetkileri, bu kez onları yüzeyi tamamen buzla kaplanan göl üzerine çıkardı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in de eşlik ettiği programda, depremzede aileleri ve çocukları atlı kızaklara binip buzda futbol, voleybol, tenis oynayarak uçurtma uçurdular.

Çocuklarla birlikte bütün aktivitelere eşi Zehra Mine Öner ile katılan Vali Hüseyin Öner, depremzede ailelerle güzel vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Depremzedeler için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Vali Öner, Bugün de onları Çıldır Gölü ile tanıştırmak istedik. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdiler. Yaklaşık 750 vatandaşımız burada bizde misafir kalıyor. Onların çocukları bizim için çok önemli. Çocukları yaşamlarının normale dönmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çıldır Gölümüz bizim için çok önemli bir yer olması dolayısıyla çocuklarımızın bunu yaşamasını istedik diye konuştu.

Etkinlik, Çıldır Belediyesinin yaptığı yemek ikramı ile tamamlandı.(DHA)