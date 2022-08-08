Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su aktı

ANTALYA'da Perge Antik Kenti'nde 2'nci yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülen, nehir tanrısı Kestros'un adını taşıyan çeşmede bir arazözle getirilen suyla deneme yapıldı. Antik sistemin hala çalıştığı belirlenen deneme sonrası kazı başkanlığı ekibi, çeşmeden sürekli su akmasını sağlayacak çalışmaları başlattı.

Antalya'nın 18 kilometre doğusunda, Aksu ilçesi sınırlarındaki Pamfilya bölgesine başkentlik yapmış Perge Antik Kenti'nde, 1946'da Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından başlatılan, ardından Prof. Dr. Jale İnan, Prof. Dr. Haluk Abbbasoğlu ve bugün de Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülen ve Helenistik dönem boyunca eski dünya içerisindeki en zengin ve en güzel şehirler arasında sayılan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki antik kentin en görkemli tarihi çeşmesi Kestros'tan 1800 yıl sonra yeniden su aktı.

"Su oradan su kemerleri, zaman zaman da yeraltı tünellerini kullanarak Akropolis tepesi eteğinden geliyor. Hemen heykelin arkasında ayrı bir kanalı var, orada bir su havzası var. O su havzasına doluyor, sonra heykelin altından aşağı doğru akıyor. Orada kireç izlerini görebilirsiniz su akmasından kaynaklı. Aksu nehri antik çağda 'Kestros' olarak tanımlanan bir nehir. Heykel de büyük olasılıkla nehir tanrısı Kestros'un bir canlandırması. Kestros çeşmesinden suyun akması hepimizin arzuladığı bir şeydi ve biz uzman hocalarımızla bunu deneme amaçlı gerçekleştirdik. Bizi çok mutlu etti. Umarım ilerleyen süreçte çeşmeden de suyu akıtabilir ve hep beraber serinleyebiliriz."