Antalya haber: Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Antalya gündem haberine göre Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.T.H'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kızılağaç Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 6 paket alüminyum folyoya sarılı halde 39,27 gram metamfetamin ve rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel