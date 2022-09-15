Antalya haber: Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya gündem haberine göre Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.T.H'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kızılağaç Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 6 paket alüminyum folyoya sarılı halde 39,27 gram metamfetamin ve rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haber: Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.