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Antalya'da kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i bulmak için polis ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Yapılan aramalarda henüz herhangi bir iz bulunamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, arama çalışması yürütülüyor.

Ekipler, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi'nde arasındaki arazi, Acısu deresi ve kenarında inceleme yapıyor.

Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalara, Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ve iş makineleri de katıldı.

Yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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