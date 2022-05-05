Antalya'da kaçakçılık operasyonu
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 4548 litre kaçak alkollü içki ve 14 cep telefonu ele geçirildi.
ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 4548 litre kaçak alkollü içki ve 14 cep telefonu ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde E.E'ye ait depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 4464 litre kaçak votka ele geçti.
Ekiplerce Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesinde A.A'ya ait eve düzenlenen operasyonda ise 84 litre alkollü içki ile alkol yapımında kullanılan 14 litre anason ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Öte yandan, Kepez ilçesinde M.C. isimli Suriye uyruklu bir kişinin kaçak cep telefonu getirerek satışını yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, şahsı Göksu Mahallesinde yakaladı.
M.C'nin çantasında yapılan aramada, 14 cep telefonu ele geçti.