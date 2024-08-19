Üye Girişi
Haberler

Antalya'ya nüfusunun 4 katı turist geldi, oteller doldu taştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bine ulaşarak rekor kırdı. Turistik kentte oteller dolup taşarken en çok turist ise Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi.

Antalya, tarihinde ilk defa 11 Ağustos itibarıyla 10 milyondan fazla turist ağırladı. Kente 1 Ocak- 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında 10 milyon 7 bin 856 turist geldi.

Bu yıl büyük bir tur operatörünün batışı, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları, ekonomik sorunlar, Ukrayna-Rusya ile İsrail-Filistin savaşları gibi birçok soruna rağmen Antalya'da ağustos ortası itibarıyla turizmde rekor yıl olan 2023'ün üzerinde turist sayılarına ulaşıldı. Kentte, ilk defa ağustos ayının ilk günlerinde toplam turist sayısı 10 milyonu geçti.

Antalya, 10 Milyon Turisti Ağırladı

GEÇEN YILA GÖRE YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ DAHA KENTE GELDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 11 Ağustos Pazar günü 90 bin 968'i Antalya Havalimanı, 1926'sı Gazipaşa Havalimanı olmak üzere 92 bin 894 yabancı turist inişiyle kente yıl başından bu yana gelen turist sayısı 10 milyon 7 bin 856'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki 9 milyon 141 bin turist sayısına göre, yüzde 9 oran ve 890 bin kişilik artış gerçekleşti.

Antalya, 10 Milyon Turisti Ağırladı

GÜNLÜK ORTALAMA 88 BİN TURİST

16 Ağustos Cuma itibarıyla Antalya'ya iki havalimanı aracılığıyla gelen toplam turist sayısı ise 10 milyon 424 bin 359'a ulaştı. Ağustos ayının 16 günlük döneminde 1 milyon 412 bin 905 turistin indiği Antalya'ya günlük ortalama 88 bin 306 turist geldi. Ağustos ayındaki toplam turist sayısının da 2,7 milyona ulaşması ve toplamda 12 milyona yaklaşması bekleniyor. 16 Ağustos itibarıyla Antalya'ya gelen toplam 10 milyon 424 bin 359 turistin 10 milyon 239 bin 269'u Antalya Havalimanı'na inerken, 185 bin 90'ı Gazipaşa Havalimanı'na geldi.

Antalya, 10 Milyon Turisti Ağırladı

RUSLAR İLK SIRADA

Milliyetlere göre turist sayılarına bakıldığında temmuz ayı sonu itibarıyla ilk sıradaki Rusya'dan toplam 2 milyon 40 bin turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 10 artış gösteren Rusların payı ise yüzde 24 oldu. Rus turist sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 184 bin daha yükseldi. İkinci sıradaki Almanya'dan gelen turist sayısı ise yüzde 8'lik artışla 1 milyon 770 bine yükseldi. Son yıllarda istikrarlı şekilde artışın yaşandığı Alman pazarındaki sayısal artış 131 bin olurken, Almanların toplamdaki milliyet payı yüzde 20,8 oldu.

Antalya, 10 Milyon Turisti Ağırladı

Üçüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 22'ye yakın artışla 874 bin turist geldi. Milliyet payı yüzde 10 olan İngilizler geçen senenin aynı dönemine göre 157 bin kişi arttı. Dördüncü sıradaki Polonya'dan yüzde 23,7'lik artışla 683 bin turist gelirken, Polonyalıların toplam turizmdeki milliyet payı yüzde 8'e yükseldi. Polonya'dan gelen turist sayısındaki artış 131 bin oldu.

Antalya, 10 Milyon Turisti Ağırladı

TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ 20 MİLYONU AŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 630 bin 500, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 999 bin 633 oldu. Böylece temmuzda toplam 5 milyon 630 bin 133 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 956, dış hatlarda 28 bin 650 olmak üzere toplamda 32 bin 606'ya ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 67 bin 95 ton oldu. 7 aylık toplamda ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 20 milyon 204 bin 166, uçak trafiği 126 bin 567, yük trafiği ise 240 bin 242 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Ekonomi turist Ulaşım Turizm Ekonomi Güncel Haberler

500

Yorumlar (5)

ekrem celebi :

gelır tabııı dolar euro aldı basını gıdıyor bedava tatıl onlar ıcın yoksa ne ısı var antalya.bodrumda

15
2
yanıtYanıtla
Marko Apostolidis:

geçen pazar plajlar boştu.

14
1
yanıtYanıtla
a o:

Daha geçen gün esnaf kan ağlıyordu?

11
0
yanıtYanıtla
Aziz Temel:

Yalan haber turizm kan ağlıyor

7
1
yanıtYanıtla
UğuR DURAN:

Ben Antalya'da yaşıyorum. Geçen yıl Antalya'da doluluk oranı Yüzde 93'dü. Bu yıl yüzde 75-76.. Nüfusumuz 2,5 milyon 4 katı 10 milyon turist eder. Yani gelin görün. hiç bir şekilde düşündüğünüz gibi değil. Gelecek yıl da böyle olursa Antalya biter

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman, nerede çekildi? Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 19 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? MINECRAFT'A NEDEN GİRİLMİYOR? Minecraft'a ne oldu? 19 Ağustos son dakika gelişmesi... Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 19 Ağustos Minecraft çöktü mü? Roblox ne zaman açılacak? 20 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Bolu dağı tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli neden kapalı? Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Ceviz ağacının altında neden oturulmamalı? Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat hapisten çıktı mı? S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus CANLI izle! (LUGANO- BEŞİKTAŞ) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport Plus nereden izlenir? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Engin Polat'ın annesi kim? Şükran Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi? Engin Polat davası ne oldu? Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davası son durum! Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat'ın hayatı ve kariyeri... Engin Polat hapisten çıktı mı? Engin Polat'ta cezaevinden çıkacak mı?
title