Annesini rehin alan kişi dayısı tarafından silahla vurularak yaralandı Güncel Haberler Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde annesini bıçakla rehin alan kişi, dayısı tarafından silahla vurularak yaralandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde annesini bıçakla rehin alan kişi, dayısı tarafından silahla vurularak yaralandı. İddiaya göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde Onurcan Y. (23) para isteğine olumsuz yanıt veren annesi Esin D'ye (43) evlerinde kötü muamelede bulundu. Esin D'nin olayı telefonla bildirdiği kardeşi Aziz G. (36) ikamete gittiğinde yeğeni Onurcan Y'nin elinde bıçakla annesini rehin aldığını gördü. Onurcan Y'nin annesini bırakıp bıçakla üzerine yürümesi üzerine dayısı Aziz G, ruhsatsız tabancayla bir el ateş etti. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Onurcan Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Aziz G'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Seyhan Adana Aziz Güncel Haberler

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