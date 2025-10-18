Ankara Yelken Kulübü, Mogan Gölü'nde Yelken Açtı

(ANKARA) - Ankara Yelken Kulübü, kuruluşunun 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında Mogan Gölü'nde yelken açtı. Gazetecilerle bir araya gelinen etkinlikte konuşan Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar, " Türkiye, yelken sporunda ciddi bir yükseliş dönemine girmiş durumda. Son yıllarda milli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20'nin üzerinde madalya kazandı. Denizle iç içe bir ülke olmamıza rağmen, yelkenin yaygınlaşması ve profesyonelleşmesi özellikle son 10-15 yılda ivme kazandı. Bugün artık sadece İstanbul, İzmir, Bodrum gibi merkezlerde değil, Ankara, Kayseri, Van, Bursa gibi iç bölgelerde de güçlü yelken kulüpleri ve başarılı sporcular yetişiyor" dedi.

Ankara Yelken Kulübü sporcuları, kulübün kuruluşunun 25'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün Mogan Gölü'nde yelken açtı. Etkinlik kapsamında bir grup gazeteciyle bir araya gelindi. Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar, kulübün hedefinin Ankara'da yelken sporuna ilgi duyan 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin bu spora kolayca erişebilmesini sağlamak ve Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. Yelken sporunun, bahar ve sonbahar aylarında da bölgelere ekonomik canlılık getirdiğini kaydeden Bayraktar, "Yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli çok büyük ve doğru yatırımlarla biz de kısa sürede dünya yelken ekonomisinin güçlü bir oyuncusu olabiliriz" dedi.

Yelken sporuna dünyada en yüksek ilgisinin deniz kültürü güçlü ülkelerde olduğunu dile getiren Bayraktar, "İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avustralya ve Yeni Zelanda; köklü kulüpleri ve düzenledikleri uluslararası organizasyonlarla bu sporun öncüsü" dedi. Ekonomik boyuta değinen Bayraktar, "Küresel yelken ve yat sektörü toplam 50 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Yalnızca tekne/yat üretimi segmentinin yıllık hacmi 12–13 milyar dolar seviyesinde ve önümüzdeki 10 yılda yüzde 5-6 büyüme bekleniyor" diye konuştu.

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen America's Cup'ın ekonomik büyümeye önemli katkılar sunduğunu söyleyen Bayraktar, "2024'te Barselona'da düzenlenen etap şehre yaklaşık yarım milyon turist çekti; 1 milyar avronun üzerinde ekonomik katkı yarattı. Yayınlar sayesinde dünya genelinde 954 milyon izleyiciye ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Bayraktar, şunları kaydetti:

" Yelken yarışları aynı zamanda tanıtım yatırımı niteliğinde"

"Bir yelkenliyle Türkiye kıyılarını gezen turist, otel odasında kalan bir tatilciye göre ortalama 3 ila 5 kat daha fazla harcama yapar. Yelken turizmi yazla sınırlı olmayan bir faaliyet olduğu için bahar ve sonbahar aylarında da bölgelere ekonomik canlılık getirir. Yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1–2 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Bodrum'da yapılan regattaların otel doluluk oranlarını yüzde 30 artırması bunun en net göstergesi. Yelken yarışları aynı zamanda tanıtım yatırımı niteliğindedir. Bir uluslararası yelken yarışı, yüzlerce yabancı sporcu ve medya mensubunu Türkiye'ye çeker, sürdürülebilir ve nitelikli turizm modeli ortaya çıkarır. Bu da ülkemizi 'güvenli, modern ve deniz kültürüne sahip' bir destinasyon olarak tanıtır.

Türkiye, yelken sporunda ciddi bir yükseliş dönemine girmiş durumda. Son yıllarda milli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20'nin üzerinde madalya kazandı. Denizle iç içe bir ülke olmamıza rağmen, yelkenin yaygınlaşması ve profesyonelleşmesi özellikle son 10-15 yılda ivme kazandı. Bugün artık sadece İstanbul, İzmir, Bodrum gibi merkezlerde değil, Ankara, Kayseri, Van, Bursa gibi iç bölgelerde de güçlü yelken kulüpleri ve başarılı sporcular yetişiyor. Uluslararası başarılar açısından da Türkiye'nin adı giderek daha sık duyuluyor.

" Yelken sporu erken yaşta başlanması gereken bir branş"

Yelken sporunda sürdürülebilir başarıya ulaşmak, yalnızca iyi sporcular yetiştirmekle değil, bir kültür ve sistem inşa etmekle mümkün. Yelken sporu erken yaşta başlanması gereken bir branş. Dolayısıyla çocukları küçük yaşta yelkenle tanıştırmak çok önemli. Bunun için daha fazla altyapı kulübü, antrenman merkezi ve erişilebilir eğitim programları oluşturulmalı. Ankara gibi denize uzak şehirlerde bile göletler, barajlar ve kulüpler sayesinde yelken mümkün. Biz Ankara Yelken Kulübü olarak bunun canlı örneğiyiz."

" Hedefimiz yelken sporunun tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak"

Ankara Yelken Kulübü komodoru Haldun Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz Ankara Yelken Kulübü olarak, denize kıyısı olmayan bir şehirde olsak da bu küresel rüzgarın bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Ankara Yelken Kulübü, bünyesinde yer alan 18 yaş altı 40 genç sporcusuyla Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyılarda ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde önemli başarılara imza atmış, kazandığı madalyalar ve kupalarla adından söz ettirmiş köklü bir spor kulübü. Yalnızca genç sporcularıyla değil, yetişkin yarışçılarının elde ettiği derecelerle de denizlerdeki gücünü kanıtlayan kulüp, bugün yaklaşık 350 lisanslı sporcusuyla Türk yelken sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Hedefimiz, ülkemizde yelken sporunun sadece sahil kentlerinde değil, tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak. Çünkü yelken sporu disiplin, doğayla uyum ve stratejik düşünme gibi değerleri gençlerimize kazandıran bir okul niteliğinde. Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli çok büyük ve doğru yatırımlarla biz de kısa sürede dünya yelken ekonomisinin güçlü bir oyuncusu olabiliriz.

Araştırmalara göre yelken yapan gençlerin özgüven ve akademik performansı, akranlarına göre ortalama yüzde 25 üzerinde. Türkiye'de üniversite yelken kulüplerinin sayısı son 5 yılda yüzde 40 arttı. Bu da gençlerin doğaya ve alternatif sporlara olan ilgisinin hızla arttığını ortaya koyuyor."

" Bu göller, yelken sporu için gerekli olan rüzgar koşullarını ve güvenli ortamı sağlıyor"

Ankara gibi denizi olmayan şehirlerde yelken sporuna vatandaşların ilgisinin ne olduğu sorulduğunda ise Kılıç, "Denizi olmayan ama yelkenin çok güçlü olduğu pek çok ülke var. İsviçre, Avusturya, Macaristan ve Çekya gibi ülkeler tamamen kara ülkesidir. Buna rağmen göl yelkenciliğinde dünya çapında sporcular yetiştiriyorlar. Ankara, Mogan Gölü gibi doğal su alanlarına sahip. Bu göller, yelken sporu için gerekli olan rüzgar koşullarını ve güvenli ortamı fazlasıyla sağlıyor. Ankara Yelken Kulübü olarak biz yıllardır burada Optimist, Laser (ILCA) sınıflarında yüzlerce sporcu yetiştirdik" yanıtını verdi.

Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül, "Başkentin köklü değeri Ankara Yelken Kulübü, 25 yıldır Ankara'nın rüzgarlarını mavi sularla buluşturuyor. Bu vizyonun simgesi olarak, 13–14 Aralık'ta Marmaris'te Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nı düzenleyerek genç ve yetişkin sporcularımızla Ankara'nın adını denizcilik sahnesinde gururla taşıyacağız. Adil olmayan fiziksel koşullara rağmen sürdürdüğümüz bu yolculuk, Ankara'nın denizcilik kimliğine güçlü bir sayfa ekliyor. Başkentimizin öncü hikayesine katkı sunmak isteyen tüm paydaşları bu anlamlı organizasyona davet ediyoruz" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Sermurat Küçükgül, Kulüp Genel Sekreteri Cansın Kaya, Kulüp Komodoru Haldun Kılıç, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarış Kurulu Sorumlusu Serpil Kara ile Ankara Yelken Kulübü sporcuları Mogan Gölü'nde performanslarını sergiledi.