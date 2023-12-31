Ankara Valisi Vasip Şahin, Yılbaşı Gecesi Jandarma ve Polisleri Ziyaret Etti

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yılbaşı gecesi görev yapan jandarma ve polisleri ziyaret etti.

Vali Şahin, Ankara- Eskişehir karayolundaki trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Görev başındaki jandarma ve polislerin yeni yılını kutlayan Şahin, trafik uygulamasına katıldı. Şahin, denetim noktasında durdurulan araçlardaki yolculara çikolata ikram ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Şahin, yılbaşının huzur içerisinde geçmesi için sahada olduklarını belirterek, "İnşallah herkesin mutlu olacağı, huzurlu, sağlıklı ve başarılı geçireceği bir yıl olsun diye Cenabı Hak'tan diliyorum. 2023'den çok daha verimli, çok daha başarılı, çok daha müreffeh bir yıl olmasını temenni ediyorum. Biz de Ankaralıların yılbaşını daha huzurlu ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbirimizi aldık. 18 bin 100 polis arkadaşımız, 4 bin 700 jandarma arkadaşımız ve yine 157 ambulans, 476 sağlık görevlisi personelimiz, vatandaşımızın rahat etmesi yönünde ve onların hizmetinde olmak üzere vazife başında. Sabaha kadar böyle devam edecek. Yine sadece jandarma, polis ve acil ambulans ekibinin değil aynı zamanda itfaiye, hastanelerimiz ve gerekirse taksi hizmeti de dahil olmak üzere vatandaşlarımızın duyabileceği her ihtiyacının hemen yanı başında olacağız. Onlarla birlikte inşallah bu yılı güzel bir şekilde karşılamış olacağız" dedi.