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Ankara'da teleferik sistemi süresiz olarak kapatıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açılan dava sonucunda EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı teleferik sistemi süresiz olarak kapatıldı. Ulaşım hizmeti ek otobüs seferleriyle sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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