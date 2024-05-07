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Ankara'da park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda seyreden E.G. idaresindeki 06 PNF 27 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 06 PCH 25 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü E.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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