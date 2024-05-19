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Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenlendi

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Ankara'da gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında sanatçılar sahne aldı. Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Pinhani, Volkan Konak, Sabahat Akkiraz ve Gökhan Kılıç gibi sanatçılar, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sevenleriyle buluştu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde, Türk bayraklarıyla birlikte keyifli saatler geçirildi.

Ankara'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçılar sahne aldı.

Atatürk Orman Çiftliği'nde Mor ve Ötesi, Etimesgut'ta Nil Karaibrahimgil, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Pinhani, Anıtpark'ta Volkan Konak ve Mamak'ta Türk halk müziği sanatçıları Sabahat Akkiraz ve Gökhan Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sevenleriyle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, belediyenin organize ettiği Mor ve Ötesi grubunun konseri öncesi yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını kutlayarak, şunları söyledi:

"Burada 10 binlerce genç kendi bayramını, Türk'ün bayramını coşkuyla kutluyor. Değerli gençler, sizler 31 Mart seçimlerinde ümidimiz, umudumuz oldunuz, inanıyoruz ki hesap verebilir yönetim anlayışımız yine sizlerin gücüyle tüm Türkiye'ye yayılacak ve ülkemiz şatafat, gösteriş, yolsuzluğun ve yoksulluğun ortadan kalktığı aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Sizlere layık olmak için hiç durmadan çalışacağız, güveninizin yükünü omuzlarımızda hissediyoruz."

Gençler ilgi gösterdi

Etimesgut Belediyesince organize edilen Nil Karaibrahimgil konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, vatandaşlarla Nil Karaibrahimgil'in seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Beşikçioğlu, Nil Karaibrahimgil'e teşekkür ederek Atatürk portresi ve çiçek hediye etti.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Pinhani ve Mamak Belediyesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro'da Sabahat Akkiraz ve Gökhan Kılıç'ın konserleri de gençlerin ilgisini çekti.

Türk bayraklarıyla konserleri izlemeye gelen Ankaralılar, sanatçıların sevilen şarkılarına eşlik ederek keyifli saatler geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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