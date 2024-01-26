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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kamyoncu ve Nakliyeci Esnafıyla Buluştu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Yurtiçi Nakliye ve Lojistik Merkezi'nde kamyoncu ve nakliyeci esnafıyla buluştu. Yavaş, belediyenin bütçe ve projeleri hakkında bilgiler vererek, Ankara halkının parasını çarçur etmeden çalıştıklarını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Yurtiçi Nakliye ve Lojistik Merkezi'nde kamyoncu ve nakliyeci esnafıyla buluştu. Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcadıklarını söyleyen Yavaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıldır yaptığı projeleri de anlattı. Yavaş, "Biz farklı bir belediye başkanlığı yaptık. 5 yıldır Ankara'nın parasını çarçur etmeden çalıştık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'daki Ankara Yurtiçi Nakliye ve Lojistik Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda kamyoncu ve nakliyeci esnafıyla bir araya geldi.

"BİZ FARKLI BİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIK"

Başkan Mansur Yavaş, esnafa Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe ve projeleri ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgileri verdi. Yavaş şunları söyledi:

"Biz farklı bir belediye başkanlığı yaptık. 5 yıldır Ankara'nın parasını çarçur etmeden çalıştık. Kimseyi ayırmadık. Kimse verdiğimiz oydan dolayı veya başka bir sebepten dolayı farklı bir hizmet aldık diyemez. Bizim felsefemizde yok. Ankara halkının parasını Ankara halkı için harcıyoruz. Ne yurt dışından ağaç getiriyoruz ne de çılgın projeler yapıyoruz. Ankara halkının bize verdiği paraları çöp projelere yatırmıyoruz. Acil ihtiyaç neyse, hangi ilçe neyi talep ediyorsa onu yapıyoruz ve en önemlisi kimseyi ayırmıyoruz."

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ESNAFLA İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"

Belediye bütçesinin 5 yıla göre yüzde 50 azaldığını, ardından Covid-19 salgını ve 6 Şubat deprem felaketinin yaşandığını belirten Yavaş, lojistik üstüne teşekkür ederek,  "Deprem bölgelerine en fazla kamyonu lojistik üstü temin etmiştir" dedi.

Pandemi döneminde tam bir dayanışma yaşandığını dile getiren Yavaş, "Covid döneminde erzak dağıtımını nakliyecilerle işbirliği yapma suretiyle, erzakları dağıttırmak suretiyle yaparak kontak açamayan nakliyecilerin de para kazanmasını sağladık. Bu vesileyle lojistik esnafına çok teşekkür ediyorum. Deprem bölgelerine en çok kamyon buradan çıktı" diye konuştu.

"EMEKLİLERİN DURUMUNA SEYİRCİ KALAMADIK"

Emeklilerin yaşadığı sıkıntılara seyirci kalamadıklarını dile getiren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçemiz önceki yıllara göre yüzde 50 azaldı. Emeklilerin durumunu görünce Hükümet emeklilere zam yapmadı diye seyretmedik. Bu insanlar bedenileriyle 30-40 yıl çalışmak suretiyle buralara geldi. Artık birçoğu da ikinci işte çalışamaz durumda. Kimse bunlara 'ne yersin ne içersin' diye sormadı.  Bu yaştan sonra kimseye muhtaç olmasınlar diye 27 bin 500 emekliye her ay bin lira nakit yardımı, 400 lira et yardımı, 500 lira da doğal gaz yardımı yapıyoruz."

"EN BÜYÜK PROJEMİZ ANKARALILARI ZENGİN ETMEK"

Kendilerinden öncekiler kadar kavşak ve asfalt çalışması yaptıklarının da altını çizen Yavaş, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Yaptığımız projelerin hiçbirine 'kavşağınız hayırlı olsun' yazmadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi 'şu kadar liraya yapmıştır' yazdık. Yaptığımız işlerin hesabını verdik. En büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek demiştik. İnşallah o yönde de çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Deprem Ankara İnsan Hakları Politika Ekonomi Güncel Haberler

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