Amasya Üniversitesi Gazze için İnsani Yardım Kampanyası Sonuçlandı

Amasya Üniversitesinin Valilik izinle yürüttüğü Gazze için "İnsani Yardım Kampanyası" sona erdi.

Kampanyada toplanan 87 bin liralık nakdi yardım, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak'a teslim edildi.

Kampanyaya maddi ve manevi destek veren tüm personele teşekkür eden Turabi, "Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Gazze, Filistin toprağıdır. Tüm dünya İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşete 'dur' demelidir." dedi.

Albayrak ise Turabi ve üniversite personeline teşekkür etti.

???????