Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıhasan Mahallesi'nde İsmet B'ye ait tek katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.