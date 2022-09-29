Amasya haberi | Taşova'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi Güncel Haberler Amasya haberi: İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde etkinlik düzenlendi. İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde etkinlik düzenlendi. Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla yürütülen uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Kaymakam Ahmet Gökcecik ve kurum müdürleri, yayalara ve sürücülere yaya önceliğini anlatan broşür dağıttı. Gökcecik, "Hem öğrencilerimizi hem de sürücülerimizi bilgilendirdik. Bu sayede birlikte yaşadığımız hayatı hep birlikte kolaylaştıracağız." dedi.??????? Güncel Kaynak: AA / Tevfik Öztürk Amasya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Amasya haberi | Taşova'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.