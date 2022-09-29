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Amasya haberi | Taşova'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

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Amasya haberi | Taşova'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi

Amasya haberi: İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla yürütülen uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik ve kurum müdürleri, yayalara ve sürücülere yaya önceliğini anlatan broşür dağıttı.

Gökcecik, "Hem öğrencilerimizi hem de sürücülerimizi bilgilendirdik. Bu sayede birlikte yaşadığımız hayatı hep birlikte kolaylaştıracağız." dedi.???????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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