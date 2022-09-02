BAKAN YANIK MUTLU AİLE, MUTLU TOPLUM DEMEK

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir dizi etkinlik ve ziyaretler için geldiği Amasya'da Fatma İpek Hakverdioğlu ve Denizhan Tekbaş çiftinin nikah şahidi oldu. Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın kıydığı nikahta Bakan Yanık, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak evlilik cüzdanını damada verip Bu cüzdanın kıymetini bil, bilmediğin zaman koca bir bakanlık arkanda dedi.

Türk toplumunda ailenin önemine değinen Bakan Yanık, Gençler inşallah hayatınız boyunca birbirinizi bugünkü gibi seversiniz. Aile bütün toplumların en önemli kurumlarından birisi, sosyal hayatı oluşturan insanın insanlığını tahkim eden en önemli kurum. Aynı zamanda mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek. Teminat altına alınmış bir gelecek demek. İnşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz diye konuştu.