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Amasya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.D'nin tarihi eser satacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin evinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait birer fallos, loğ, soku (taş dibek), sütun kaidesi ve su toplama taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.D'nin tarihi eser satacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Saraycık köyünde bulunan evinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait birer fallos, loğ, soku (taş dibek), sütun kaidesi ve su toplama taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Amasya Roma 3.Sayfa Güncel Haberler

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