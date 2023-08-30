Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında zafer yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Kapalı Fuar Alanı önünde başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Fener alayına katılan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerler "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları eşliğinde yürürken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle zaman zaman tezahüratta bulundu.

Yürüyüş sonrasında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda zafer programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Burada, Albay Serkan Atalay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Büyük Zafer'in 101. yılını birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Atalay, "30 Ağustos Zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil dünya tarihine de yeni bir yön vermekte kesin etkili bir meydan savaşı daha yoktur." diye konuştu.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar katıldı.