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Amasya'da 26 Tarihi Eser Satmaya Çalışan 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Amasya'da, ellerindeki 26 tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, bir kamyonette tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Kamyoneti durduran bekçiler, durumu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kamyonette yapılan aramada, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 küp bulundu. Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Amasya'da, ellerindeki 26 tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, bir kamyonette tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Kamyoneti durduran bekçiler, durumu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kamyonette yapılan aramada, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 küp bulundu.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmanlı Amasya 3.Sayfa Güncel Haberler

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