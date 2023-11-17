Amasra Maden Faciası Davası Devam Ediyor

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşmasının 3'üncü günü başladı. Faciada ocaktaki ilk müdahaleyi yapan maden işçisi Hasan Özkanca, "Eksi 350 kotundaki sol tarafta duman çok yoğundu, ama sağ tarafta çok duman yoktu, ben de oraya doğru gittim. Orada 4-5 arkadaşımız vardı, hepsinin nabzı vardı, onlara müdahale etmeye başladım. Hiçbirinde yanık yoktu, sadece yüzleri kapkaraydı. Hiçbiri maskelerini takamamıştı. Kıyafetlerinde bile bir sıkıntı yoktu" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturmada, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, müdür yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi. Davanın 5'inci duruşması, dün başladı. Dünkü duruşmada, patlama sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, tanık olarak dinlendi. Duruşmanın 3'üncü günü de Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonunda başladı.

'METAN GAZI YOKTU, ÇOK YOĞUN KARBONMONOKSİT VARDI'

Mahkemede tanık olarak dinlenen maden işçisi Hasan Özkanca, patlama anında eksi 250 kotunda olduğunu ve eksi 350 kotuna inerek, bütün yaralılara ve hayatını kaybedenlere ilk müdahaleyi yaptığını söyledi. Özkanca, "Patlama sırasında çok kuvvetli bir basınç ve 5-6 saniye sonra da toz geldi. O sırada biz de yakın mesafede olduğunu sandık. Daha sonra patlamanın olduğu yere doğru indik. Ben eksi 350'ye gittim. Yanımdaki arkadaşım eksi 300 kotuna doğru gitti. İleriye doğru koştuğumda sıkıntının büyük olduğunu görünce bir tane diyafon bulup, yukarıdaki arkadaşımıza eksi 350 kotunda 'Trafo patladı' dedim. O sırada 9 numaralı bandın orada yani yol vericilerin arkasında alevleri ve yangını gördüm. Daha sonra yangın var diye ileriye gitmedim. O anda panikle ne yaptığımı da bilmiyordum. Yaralı olan Remzi Taşkömür'ü 8 numaralı bandın oradaki su kanalından alıp, bilinci açık halde yukarıya gönderdim. Ben yaralılara kendim müdahale etmeye başladım. Orada metan gazı yoktu, sadece çok yoğun derecede karbonmonoksit gazı vardı. Daha sonra eksi 350 kotundaki sol tarafta duman çok yoğundu, ama sağ tarafta çok duman yoktu, ben de oraya doğru gittim. Orada 4-5 arkadaşımız vardı, hepsinin nabzı vardı, onlara müdahale etmeye başladım. Hiçbirinde yanık yoktu, sadece yüzleri kapkaraydı. Hiçbiri maskelerini takamamıştı. Kıyafetlerinde bile bir sıkıntı yoktu. Hepsi baygın şekildeydi. Hepsini taşımaya çalıştım. Sonra benim vücudum uyuşmaya başladı. Daha sonra kurtarma ekipleri gelmeye başladı. Onlara işçilerin nerede olduklarını bağırarak söyledim. Ekipler yukarıdan gelmeye başladığında dışarıya çıktım" diye konuştu. 3 gündür devam eden duruşmada, aralarında Zonguldak tahlisiye ekiplerinin de bulunduğu 72 maden işçisi tanık olarak dinlendi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müşteki ve sanık avukatları ile sanıkların beyanları alınıp, mahkeme ara kararını açıklayacak. (DHA)