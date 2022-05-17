Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önleme çalışmaları kapsamında şüpheli A.T.A.M'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlının, şapkasının içerisine gizlediği uyuşturucu maddeyi A.A.A.E.D'ye satmaya çalıştığı sırada operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ekipleri görünce yere attığı şeffaf poşet içerisinde 83 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile folyoya sarılı 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

A.A.A.E.D. gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan A.T.A.M'ı yakalama çalışması başlatıldı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Sakarya, Akyazı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title