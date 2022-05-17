Akyazı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önleme çalışmaları kapsamında şüpheli A.T.A.M'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlının, şapkasının içerisine gizlediği uyuşturucu maddeyi A.A.A.E.D'ye satmaya çalıştığı sırada operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ekipleri görünce yere attığı şeffaf poşet içerisinde 83 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile folyoya sarılı 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

A.A.A.E.D. gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan A.T.A.M'ı yakalama çalışması başlatıldı.