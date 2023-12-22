Aksaray'da vinç kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, vinç operatörü beraat etti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yargılanan vinç operatörü için beraat kararı verildi.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, üst kuruldan gelen kaza raporuna göre tutuksuz yargılanan vinç operatörü Mahmut Batur'un kusursuz, maktul sürücünün ise asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek, sanık için beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatı önceki beyanlarını tekrarlayarak, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık için beraat kararı verdi.

Ali Osman Gezginç'in kullandığı 42 DDM 36 plakalı otomobil, 20 Ocak'ta Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda, Mahmut Batur idaresindeki 42 ACM 64 plakalı vince arkadan çarpmış, sürücü ile eşi Nazmiye Gezginç kaza yerinde, 26 günlük Elif Yüsra Gezginç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazadan ağır yaralı kurtulan ve Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mehmet Gezginç (13) de kazadan bir ay sonra yaşamını yitirmişti.