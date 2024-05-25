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Akhisar'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 45 R 2104 plakalı otomobil ile Şükrü M. idaresindeki 45 U 4578 plakalı otomobil, Akhisar-Gördes yolunun Kömürcü Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen 45 U 4578 plakalı araç yanmaya başladı. Alev alan otomobildeki Sevilay M. ile çocukları İsmail M. ve Zeynep M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Şükrü M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mustafa D, beraberindeki Özcan B, Mehmet B, Süleyman D. ve Tayfun B. ile yanan otomobildeki anne ve çocukları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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