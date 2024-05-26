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AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol Bypass Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybetti

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AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol amacıyla gittiği hastanede bypass ameliyatı olmasının ardından vefat etti. Erol'un cenazesi Sorgun mezarlığında defnedilecek.

Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), kontrol amacıyla gittiği hastanede bypass ameliyatı olmasının ardından vefat etti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçen ay anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, dün kontrol amacıyla Antalya'da özel bir hastaneye gitti. Hastanede bypass ameliyatı olan Erol, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Erol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erol'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sorgun mezarlığında defnedilecek.

Ahmet Ali Erol, 8 Şubat 2021'de dönemin Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu'na seçilmesi sebebiyle genel merkez tarafından ilçe başkanlığına getirilmişti. Turizmci ve avukat olan Ahmet Ali Erol, evli ve bir kız çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Güncel

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