AK Parti'li Kadınlar İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te Ak Parti'li kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanlığınca "Gazze'de anne olmak" temalı basın açıklaması yapıldı.

Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen partililer, "Anne katili İsrail", "Çocuk katili İsrail", "Daha kaç annenin yüreği yanacak?" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, yaptığı açıklamada, günlerdir her yerde Anneler Günü telaşının yaşandığına dikkati çekerek, bu günün öksüzler ve evladını kaybedenler için ağır bir imtihan olduğunu söyledi.

Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan "soykırım" nedeniyle anneliğin daha önce hiç bu kadar zor olmadığını ifade eden Yavuz, "Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum: Her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir." diye konuştu.

Şanlıurfa

Ak Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, pankartlarla Rabia Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Filistin'de, Gazze'de ve Refah'ta yaşanan "soykırım" yüzünden anneliğin çok zor olduğunu söyledi.

Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında bulunduğunu dile getiren Güven, "Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeğiyle ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler? Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Hanımefendi'nin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim, tüm dünyaya örnek oluyor." diye konuştu.

Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile partililer katıldı.

Malatya

Malatya'da Kanalboyu Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ve çok sayıda kişi, pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar atarak Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, yaptığı konuşmada, pazarın Anneler Günü olduğunu, her yerde tatlı telaş yaşandığını belirterek, Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anneliğin daha önce hiç bu kadar zor olmadığını söyledi.

Kendileri bugün okuldan gelecek çocuklarını beklerken Gazzeli annelerin ise çocuklarına verecek bir lokma ekmek aradığını anlatan Tanrıverdi, "Bizler, karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Şu anda 81 ilde AK Parti'li kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız." dedi.

Konuşmanın ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Programa AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, eski AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da katıldı.

Adıyaman

Demokrasi Parkı'nda bir araya gelen AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ve çok sayıda kişi, pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar attı.

İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, yaptığı konuşmada, Gazze'de İsrail'in saldırılarının giderek arttığını dile getirdi.

Diler, "Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar, İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz, anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için bir adım bekliyoruz." diye konuştu.

Kilis

AK Parti Kilis İl Başkanlığında bir araya gelen Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Grup adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, Gazzeli anneler için susmayacaklarını belirtti.

Filistinli annelerin er ya da geç kazanacağını vurgulayan Öztin, şunları kaydetti:

"Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez ve kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz: Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek."

Programa AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ile partililer katıldı.