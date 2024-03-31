Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Düzce'de oy verdi.

Keşir, beraberinde AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile Özlü'nün oy kullanacağı Düzce Konuralp Ortaokulu'na gitti.

Özlü'nün oyunu vermesinin ardından açıklama yapan Keşir, seçimin huzur içinde geçeceğine inandığını belirterek, "Bugün seçim bitecek ama biz yarın yine hemşehrilerimizle, komşularımızla bir arada olacağız. Geçmiş dönemde yapılanlarla heyecanlanmıştık. Önümüzdeki dönemde de yeni projelerle inşallah heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor." dedi.

Keşir, daha sonra beraberindekilerle Farabi Anadolu Lisesine geçerek oyunu kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Ercan Öztürk Ayşe Keşir Faruk Özlü AK Parti Düzce Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SANDIKLAR KAÇTA KAPANIYOR? 31 Mart oy kullanma ne zaman bitecek? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi? Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok oyunu nerede kullandı, ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı mı? Erdoğan oyunu nerede kullandı, ne dedi? Özgür Özel oyunu kullandı mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyunu nerede kullandı? Mansur Yavaş oyunu kullandı mı? Mansur Yavaş oyunu nerede kullandı? Ekrem İmamoğlu oy kullandı mı? Ekrem İmamoğlu nerede oy kullandı, ne dedi? OY SAYIMI BAŞLADI MI? Oylar ne zaman açılacak? Sandıklar saat kaçta kapanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu? Seçim günü otobüsler (İETT) bedava mı? 31 Mart Pazar (Bugün) Seçim günü otobüsler ücretsiz mi, paralı mı olacak? EHLİYET, PASAPOST, EVLİLİK CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI? Hangi belgeler ile oy kullanılmaktadır? Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı? Antalya'da fay hattı nereden geçiyor? Seçim günü mangal yasak mı? Seçim günü mangal yapmak yasak mı, seçim yasakları nelerdir? Askeri personel oy kullanır mı? Askeri personeller oy kullanabilir mi? Askerler, erler, subaylar oy kullanabilir mi? Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title