ACUN ILICALI FENERBAHÇE yönetim kuruluna m katılıyor? #9917 Acun Ilıcalı safını belli etti: Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifini kabul ederek Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna girmeye karar verdiği belirtildi. Ilıcalı, Koç'un seçimi kazanması durumunda yönetimde yer alacak. ACUN ILICALI FENERBAHÇE yönetim kuruluna m katılıyor? Acun Ilıcalı safını belli etti: Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? İşte ayrıntılar...

ACUN ILICALI KİMDEN YANA?

Fenerbahçe'de gözler Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık seçimine çevrildi. Seçim tarihi yaklaşırken başkan adaylarının listeleri de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe tutkusuyla bilinen ve Ali Koç'un yönetiminde yer alması beklenen Acun Ilıcalı, Ocak 2022'den bu yana İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi. Bu ligi 70 puanla 7. sırada tamamlayan Hull City, 3 puanla play-offu kaçırdı. Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayallari bir sonraki sezona kaldı.

SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.