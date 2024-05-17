Dünyanın en iyi futbolcusu kim? Dünyanın en iyi futbolcuları listesi

Futbol, basit kurallara dayalı bir oyundur ve topun kullanılmasıyla oynanır. Sahip olunan minimum ekipman ve düşük maliyet, futbolun hemen hemen herkes tarafından oynanabilir olmasını sağlar. Farklı kültürlerden gelen insanlar arasında ortak bir bağ oluşturur. Takımlar arasındaki rekabet, maçlara büyük bir heyecan ve tutku katar. Taraftarlar, birlikte maç izleyerek ve takımlarını destekleyerek ortak bir deneyim paylaşırlar. Her birinin bir favori oyuncusu bulunur. İşte son yıllarda dikkat çeken ve tüm dünyada büyük ses getirmeyi başaran futbolcular…

DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARI LİSTESİ

Dünyanın en iyi futbolcularının kim olduklarını söylemek konusunda kesin bir liste oluşturmak zor. Çünkü futbolcuların performansı zamanla değişebilir ve herkesin bu konuyla ilgili farklı görüşleri vardır. Ancak, son yıllarda dünya futbolunun en önde gelen oyuncuları arasında genellikle şu isimler sık sık geçer:

Lionel Messi : Lionel Messi, Arjantinli bir futbolcudur. 24 Haziran 1987 tarihinde Rosario, Arjantin'de doğdu. 1.70 metre boyunda ve forvet veya ofansif orta saha pozisyonunda oynar. Kariyeri boyunca Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi büyük kulüplerde forma giydi. 180 milli maçta 106 gol attı ve Arjantin milli takımının kaptanlığını yapıyor. Sekiz Ballon d'Or ödülü kazandı ve La Liga'da en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Messi, futbol tarihinde efsanevi bir isim olarak dikkat çekiyor.

Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo, Portekizli bir futbolcudur. 5 Şubat 1985 tarihinde Funchal, Madeira, Portekiz'de doğdu. 1.87 metre boyunda ve forvet pozisyonunda oynar. Kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, Juventus ve En-Nasr gibi büyük kulüplerde forma giydi. Portekiz milli takımının kaptanıdır ve 240 milli maçta 146 gol attı. Beş kez Ballon d'Or ödülü kazandı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Robert Lewandowski : Robert Lewandowski, Polonyalı bir futbolcudur. 21 Ağustos 1988 tarihinde Varşova, Polonya'da doğdu. 1.85 metre boyunda ve santrafor pozisyonunda oynar. Kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Bayern Münih ve şu an Barcelona takımında forma giyiyor. 146 milli maçta 82 gol attı ve Polonya milli takımının kaptanlığını yapıyor. Lewandowski, dünya futbolunun en iyi forvetleri arasında gösterilen bir isimdir.

Neymar Jr.: Neymar, tam adıyla Neymar da Silva Santos Júnior, Brezilyalı bir futbolcudur. 5 Şubat 1992'de doğmuştur. Hızı, çevikliği, top kontrolü ve dribbling yetenekleriyle tanınır. Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi büyük kulüplerde oynamıştır. Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda da önemli bir rol oynamaktadır. Neymar, yetenekleri ve gösterişli oyun stiliyle dünyanın en tanınan futbolcularından biridir.

Kevin De Bruyne : Kevin De Bruyne, Belçikalı bir profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkiinde oynar ve hem Premier League kulübü Manchester City'nin hem de Belçika millî takımının kaptanlığını yapmaktadırJenerasyonunun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen De Bruyne, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biridir. 2015 yılında Manchester City'e katıldığından beri kulüple birçok başarıya imza atmıştır. Ayrıca, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da Belçika millî takımının formasını giymiştir.

Kylian Mbappé : Kylian Mbappé Lottin, Fransız millî futbol takımında sol kanat ve santrafor olarak forma giyen bir futbolcudur. Genellikle dünyanın en iyi genç futbolcularından biri olarak kabul edilen Mbappé, olağanüstü hızı, top sürme yetenekleri ve bitiriciliğiyle tanınmaktadır. Paris Saint-Germain'de oynayan Mbappé, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gol atan en genç Fransız futbolcu olarak tarihe geçti. Ayrıca, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Dünya Kupası finallerinde en çok gol atan oyuncu oldu. Mbappé, futbol kariyerine Monaco'da başladıktan sonra PSG'ye transfer olmuş ve birçok başarıya imza atmıştır.

Erling Haaland : Erling Braut Haaland, İngiltere'nin Leeds şehrinde doğmuş bir Norveçli futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir. Genellikle dünyanın en iyi genç futbolcularından biri olarak gösterilen Haaland; üretken bir golcü olan hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir.

Mohamed Salah : Muhammed Salah, sağ kanat pozisyonunda oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir. Kariyerine Mısır Premier Lig ekibi El-Mukâvilûn'ül-Arab'da başladı ve daha sonra FC Basel ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. 2014 yılında Roma tarafından satın alındı ve 2016-17 sezonunda gösterdiği istikrarlı performansı sayesinde Liverpool ile anlaşarak İngiltere Premier League'e geri döndü. İlk sezonunda gol rekoru kırdı ve Premier Lig tarihinde bir sezonda Premier League Ayın Futbolcusu Ödülü'nü 3 kez alan ilk futbolcu oldu1. Ayrıca, Mısır millî takımının da bir parçası olan Salah, genç yaşına rağmen büyük başarılar elde etmiştir.

Karim Benzema : Karim Mostafa Benzema, Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-İttihad'da forma giymektedir. Tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Benzema, gol atma yeteneğinin yanı sıra teknik becerileri, vizyonu ve sahadaki çok yönlülüğüyle tanınan yaratıcı bir forvettir. Real Madrid'in tüm zamanlardaki en golcü ikinci futbolcusu ve en çok asist yapan futbolcusudur. Benzema, Real Madrid ile dört La Liga, üç Copa del Rey ve beş UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştır.

Dennis Bergkamp : Hollandalı futbolcu, Ajax, Inter ve Arsenal takımlarında oynadı. Muhteşem top kontrolü ve plase şutlarıyla tanınır. Özellikle Newcastle United'a attığı şiirsel gol hala hafızalardadır.

Luis Figo : Portekizli futbolcu, Sporting, Barcelona ve Real Madrid formaları giydi. Sol ayağını da sağ ayağı kadar iyi kullanırdı ve sert şutlarıyla bilinirdi.

Rio Ferdinand : İngiliz stoper, West Ham United ve Manchester United'da oynadı. Ürkütücü fizik gücü ve pozisyon bilgisiyle hatırlanır.

Thierry Henry : Fransız forvet, Monaco, Arsenal, Barcelona ve NY Red Bulls takımlarında oynadı. Gol vuruşu çeşitliliğiyle dikkat çekerdi.

Paolo Maldini : İtalyan stoper ve sol bek, AC Milan'da efsanevi bir kariyere sahiptir.

Bu sadece bir örnek listesidir ve futbol dünyası sürekli değiştiği için farklı insanlar farklı oyuncuları öne çıkarabilir. Ayrıca, genç yetenekler ve yükselen yıldızlar da her geçen gün ortaya çıkmaktadır, bu nedenle listedeki isimler zaman içinde değişebilir.