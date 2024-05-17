DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 17 Mayıs güncel dolar kuru! #128176

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,2730 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,3 üzerinde 32,2726'dan tamamladı. DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 17 Mayıs güncel dolar kuru!

17 MAYIS DOLARDAKİ DURUM

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,2730 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,3 üzerinde 32,2726'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2730'dan, avro/TL yüzde 0,2 azalışla 35,0810'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,8550'den işlem görüyor. Dolar endeksi şu sıralarda 0,1 yükselişle 104,6 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERE GÖRE DÜNYA GENELİNDE YILIN İKİNCİ YARISINA YAKLAŞIRKEN ENFLASYON ENDİŞELERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlarında belirsizlik devam ediyor. Analistler, dünya genelinde yılın ikinci yarısına yaklaşırken enflasyon endişelerinin önemli ölçüde azaldığının görüldüğünü kaydederek, merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların devam ettiğini söyledi.

Buna göre, çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.