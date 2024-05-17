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2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

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2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? 2024 yılında en çok kazanan sporcuların listesi yayınlandı. Bu yıl tarihte bir ilk yaşandı ve en yüksek kazancı elde eden sporcu belirlendi. Bu önemli liste, spor dünyasında büyük bir merakla bekleniyordu.

Forbes dergisi, 2024 yılının en çok kazanan sporcularını belirledi. Cristiano Ronaldo, listenin ilk sırasında dördüncü kez yer aldı. Listede yer alan 10 ismin de ilk defa yıllık kazancının 100 milyon doları geçtiği belirtildi. İşte 2024'ün en çok kazanan sporcuları... 2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? İşte ayrıntılar...

2024 YILINDA EN ÇOK HANGİ SPORCU KAZANDI?

Spor camiasında sporcuların kazandıkları para oldukça merak edilen konular arasında. Forbes dergisi, bu konuyu ele alarak yılın en çok kazanan 10 sporcusunu derledi. İşte o isimler;

10 NUMARA: Lamar Jackson - 100.5 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

9 NUMARA: Stephen Curry - 102 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

8 NUMARA: Karim Benzema - 106 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

7 NUMARA: Neymar - 108 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

6 NUMARA: Kylian Mbappe - 110 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

5 NUMARA: Giannis Antetokounmpo - 111 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

4 NUMARA: LeBron James 128.2 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

3 NUMARA: Lionel Messi - 135 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

2 NUMARA: Jon Rahm - 218 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

1 NUMARA: Cristiano Ronaldo - 260 milyon dolar

2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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