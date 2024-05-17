2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? #128176

Forbes dergisi, 2024 yılının en çok kazanan sporcularını belirledi. Cristiano Ronaldo, listenin ilk sırasında dördüncü kez yer aldı. Listede yer alan 10 ismin de ilk defa yıllık kazancının 100 milyon doları geçtiği belirtildi. İşte 2024'ün en çok kazanan sporcuları... 2024 EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR! Tarihte bir ilk! Bu yıl en çok hangi sporcu kazandı? İşte ayrıntılar...

2024 YILINDA EN ÇOK HANGİ SPORCU KAZANDI?

Spor camiasında sporcuların kazandıkları para oldukça merak edilen konular arasında. Forbes dergisi, bu konuyu ele alarak yılın en çok kazanan 10 sporcusunu derledi. İşte o isimler;

10 NUMARA: Lamar Jackson - 100.5 milyon dolar

9 NUMARA: Stephen Curry - 102 milyon dolar

8 NUMARA: Karim Benzema - 106 milyon dolar

7 NUMARA: Neymar - 108 milyon dolar

6 NUMARA: Kylian Mbappe - 110 milyon dolar

5 NUMARA: Giannis Antetokounmpo - 111 milyon dolar

4 NUMARA: LeBron James 128.2 milyon dolar

3 NUMARA: Lionel Messi - 135 milyon dolar

2 NUMARA: Jon Rahm - 218 milyon dolar

1 NUMARA: Cristiano Ronaldo - 260 milyon dolar