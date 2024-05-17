Kariyeri boyunca Messi kaç gol attı? Messi'nin kaç kupası var?

Lionel Messi, tam adıyla Lionel Andrés Messi Cuccittini, 24 Haziran 1987 tarihinde Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu. 36 yaşındaki bu ünlü futbolcu, Barcelona'da forma giymekte ve Arjantin milli takımının kaptanlığını yapmaktadır. Messi, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilir ve sıkça Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılır. Sekiz Ballon d'Or ve altı Altın Ayakkabı ödülü kazanarak rekor kırmıştır. Ayrıca Messi, La Liga tarihinde en çok gol atan, en çok hat-trick yapan ve en çok asist yapan oyuncu rekorlarını elinde tutmaktadır.

MESSİ KAÇ GOL ATTI?

Lionel Messi'nin kariyeri boyunca attığı gol sayısı, farklı kaynaklara göre değişiklik gösterebilir. Ancak, 10 Ekim 2021 tarihi itibariyle resmi verilere göre Messi, 938 maçta toplamda 752 gol atmıştır. Maç başına gol oranı ise 0.80'dir. Ayrıca Messi'nin toplamda 49 hat-trick yaptığını da belirtmek gerekir. Lionel Messi, kariyeri boyunca farklı takımlarda oynadı. İşte Messi'nin oynadığı takımlar ve gol sayıları:

Grandoli FC (1992-1995): Altyapı takımında futbol kariyerine başladı.

Newell's Old Boys (1995-2000): Yine altyapıda forma giydi.

Barcelona (2000-2021): Messi, Barcelona'da büyük bir kariyer yaparak 520 maçta 474 gol attı.

Paris Saint-Germain (2021-2023): PSG'de 58 maçta 22 gol kaydetti.

Inter Miami CF (2023-günümüz): Şu an Inter Miami'de oynuyor ve 13 maçta 10 gol attı.

MESSİ'NİN KAÇ KUPASI VAR?

Lionel Messi, kariyeri boyunca birçok önemli kupayı kazanmıştır. Toplamda 36 kupaya sahiptir. Bu başarılar arasında:

Kulüp Kariyeri:

4 UEFA Şampiyonlar Ligi

3 UEFA Süper Kupa

3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

10 lig şampiyonluğu

6 İspanya Kral Kupası

8 İspanya Süper Kupası

1 İspanya Lig Kupası

Milli Takım Kariyeri:

1 FIFA U-20 Dünya Kupası

Messi'nin bu kupa koleksiyonu, futbol tarihindeki en etkileyici başarılar arasındadır ve onu dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilmesini sağlamıştır.