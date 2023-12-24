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Şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşımlara soruşturma (4)

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya sitelerinde, şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Şehitlerimizi ve onların bizlere emaneti olan kıymetli...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya sitelerinde, şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Şehitlerimizi ve onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerini hedef alan son derece yakışıksız, ahlak dışı ve kamu vicdanını yaralayan paylaşımları şiddetle kınıyoruz. Söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli talebinde ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerimize ve ailelerine yönelik suç teşkil eden her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güvenlik Şiddet Suç Hukuk Güncel Haberler

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