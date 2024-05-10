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Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanacak gençlere müjde

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 8 bin 563'e ulaştığını belirterek, "Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanacak gençlerimize bir müjdeyi vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 8 bin 563'e ulaştığını belirterek, "Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanacak gençlerimize bir müjdeyi vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz." dedi.

Göktaş, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Ekim ayında "Ailemiz, istikbalimiz" temasıyla 8. Aile Şurası'nı düzenlediklerini hatırlatan Göktaş, "Aile Şuramızın önerilerini dikkate alarak hazırladığımız Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı 15 Mayıs'ta açıklıyoruz" diye konuştu.

15 Mayıs'ın BM tarafından ilan edilen "Uluslararası Aile Günü"nün 30'uncu yıl dönümü olduğuna da dikkati çeken Göktaş, "Özellikle aileyi merkeze alan, bu eylem planını, Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriyoruz. 2024-2028 yıllarını, yani önümüzdeki dört yılı kapsıyor. Biz vizyon belgesini ve eylem planını, 16 bakanlık, sivil toplum kuruluşlarımız, akademisyenlerimiz ve 27 kurumla, çok geniş bir katılımla hazırladık. Eylem planı ile aileyi tehdit eden unsurları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak için kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz. Bu plan ile ülkemizin bir yandan dinamik nüfusunu korumak ve aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun giderek yaşlandığını, doğurganlık oranının düştüğünü ifade eden Göktaş, "Buradan ilk defa açıklıyorum, doğurganlık oranının en düşük, boşanma oranının ise en yüksek olduğu üç ilimizde birer pilot proje hayata geçireceğiz. Doğurganlık oranının en düşük olduğu Kütahya, Zonguldak ve Karabük ile boşanma oranlarının en fazla olduğu İzmir, Antalya ve Karaman'da sahaya inerek detaylı bir analiz çalışması yapacağız. Bu araştırmalar neticesinde elde edeceğimiz veriler aileye yönelik hizmetlerimize, çalışmalarımıza temel oluşturacak." dedi.

Deprem bölgesinde pilot uygulaması başlayan Aile ve Gençlik Fonu müracaatları ile projenin uygulanmasındaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun, gençliğe de verdiği önemin en somut örneklerinden biri. Proje ile evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğimiz çok büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. Biz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirdik. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık. Bugün itibarıyla fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan 2 bin 13 gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. İnceleme süreci diğer başvurular için de devam ediyor. Fondan yararlanacak gençlerimize de aslında bir müjdeyi de vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

-"Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 10 bin 168'e ulaştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Programı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, Emine Erdoğan'ın himayesindeki projenin uluslararası arenada yoğun takdir topladığını, örnek alındığını vurguladı.

Gönül Elçileri projesinde 2012'ye kadar 500 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının bugün itibarıyla 10 bin 168'e ulaştığını belirten Göktaş, vatandaşlara koruyucu aile olmaları çağrısında bulundu.

Bir soru üzerine engelli ve yaşlı konusundaki hassasiyetlerinin, bu konudaki çalışmalarının temelinde yer aldığını aktaran Göktaş, "Biz, devlet olarak her zaman onların yanındayız. Yeni ve gelişmiş projelerle de hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen engelli sayısını 12 kattan fazla artırarak 68 bine ulaştırdıklarını da söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin soru üzerine ise Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddet topyekun mücadele gerektiren, siyaset üstü, tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele. Maalesef bu mesele fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan can yakıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Biz, bu konudaki mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürüyoruz. Tek bir vaka bile, bizim için fazla bir vakadır. O nedenle bu konuda asla müsamaha göstermiyor, sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddetle ilgili bu yıl kapsamlı bir araştırma yapıyoruz. Şiddetle mücadele politikalarımızı geliştirmek adına bu araştırmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Biz kadına yönelik şiddet konusunda her geçen gün politikalarımızı yeniliyor ve geliştiriyoruz. Biz her iddiayı değerlendiriyoruz ve olayları titizlikle inceliyoruz. Faillerin en ağır cezayı almaları için davalara müdahil oluyoruz, hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz."

Bakan Göktaş, sözlerinin sonunda Anneler Günü mesajının sorulması üzerine ise "Annelerin emeğini, fedakarlığını, onların haklarını asla ödeyemeyiz. Bize sabrın güzelliğini öğreten şehit annelerinin, fedakarlığın sınırsızlığını gösteren engelli annelerinin, başta Filistinli olmak üzere savaş mağduru tüm kadınların ve tüm annelerin anneler gününü canıgönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Gençlik Engelliler Politika Güncel Haberler

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