Ağrı'nın yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü

AĞRI - Ağrı'da, Mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimde bulunan köyleri beyaza bürüdü.

Ağrı'nın yüksek kesimlerinde bulunan birçok köyde Mayıs ayına rağmen kar yağışı etkili oldu. Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde gece etkili olan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, yemyeşil otlarla çevrili olan köyü beyaza bürüdü. Hayvanlarını otlatmak için çıkan vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyince hayvanları yeniden köye getirmek zorunda kalırken, evlerin önünün tamamen karla kaplı olduğu görüntüler Ocak ayını aratmadı.